حوادث
صعقة كهربائية تقتل أما بكرسيف
أمرت النيابة العامة بابتدائية كرسيف بتشريح جثة ثلاثينية، أم لثلاثة أبناء صغار، توفيت صباح أول أمس (الخميس)، لإصابتها بحروق وجروح خطيرة إثر تعرضها لصعقة كهربائية أثناء محاولتها تنظيف ملابس أفراد الأسرة، في آلة غسيل بمنزلها بدوار كندبور بجماعة ميزكيتام. ونقلت الجثة لمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بكرسيف، بعد معاينتها من قبلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا