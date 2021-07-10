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شعباني: العيد له جذور
> ماذا يمثل عيد الأضحى بالنسبة إلى المغاربة الذين يتهافتون عليه رغم الفترة الوبائية الحرجة؟ > هناك مقاربتان، الأولى أنتروبولوجية ثقافية مرتبطة بالعادات والتقاليد، الثانية سوسيولوجية مرتبطة بالوقائع والأحداث الراهنة وبالظروف الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ففعلا هناك نظرتان مختلفتان فتشبث المغاربة بعيد الأضحى يأتي من ترسخ الثقافة لها جذور في العاداتأكمل القراءة »
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