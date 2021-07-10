حوادث
تحاليل “كورونا” تجر مسؤولا للتحقيق
أفاد مصدر مطلع أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني بالحسيمة، استمعت نهاية الأسبوع الماضي، لمسؤول بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس، على خلفية وثيقة حصل عليها مغربي يقطن بالديار الأوربية، تتعلق بتحاليل كورونا. وأوضحت المصادر ذاتها أن تفاصيل الحادث، تعود حسب المصدر ذاته، حين باشرت السلطات الإدارية الخاصة بتتبع تفشيأكمل القراءة »
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