وطنية
“الجرار” يسقط آخر قلاع “الوردة”
قطيعة لشكر تدفع القطب الاتحادي في جهة كلميم إلى الرحيل صوب “البام” لم تجد صرخات عبد الوهاب بلفقيه، القطب الاتحادي في جهة كلميم وادي نون، آذانا صاغية لدى قيادة حزبه، وانتهى مسلسل القطيعة مع الكاتب الأول إدريس لشكر بإعلان البرلماني عن الجهة المذكورة بمجلس المستشارين استقالته من الوردة، والتحاقه بالأصالةأكمل القراءة »
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