حوادث
تفكيك عصابة “الفراقشية” ببرشيد
أطاحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي ببرشيد، الأسبوع الماضي، بعصابة “فراقشية”، وتتكون من ستة أفراد ضمنهم قاصر، روعوا فلاحي أولاد حريز و السماعلة بوادي زم، وسقط منهم اثنان. وأحيل متهمان على الوكيل العام للملك بمحكمة لاستئناف بسطات، بعد تعميق البحث معهما، بجناية تكوين عصابة والسرقة الموصوفة المقرونة بتعدد السرقات واستعمالأكمل القراءة »
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