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السفـر… الخطـر الداهـم
مخاوف من ارتفاع عدد المصابين ومواطنون يخشون تقييد التنقل لم يعد السفر يشكل متعة واستجماما، كما كان عليه الحال قبل سنوات، بقدر ما أصبح يقض مضجع المسافرين، سواء داخل المغرب أو خارجه، بالنظر إلى الإجراءات الاحترازية المشددة من جهة، ومخاوف من انتشار عدوى كورونا من جهة أخرى. وأضحت حركة السفرأكمل القراءة »
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