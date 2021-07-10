الرياضة
منتخب القوى إلى طوكيو على دفعتين
الجامعة اختارت السفر عبر فرنسا في 25 و29 يوليوز لتخفيف الضغط تسافر بعثة الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى على دفعتين، إلى طوكيو للمشاركة في الألعاب الأولمبية، المقرر إجراؤها في الفترة بين 23 يوليوز الجاري وتاسع غشت المقبل. وعلمت “الصباح”، أن البعثة الأولى تضم جميع العدائين والطاقم التقني المرافق لهم، باستثناءأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا