الأولى
إلزامية التقاضي بوثائق بالعربية تثير جدلا
القرار فيه ضرب للمحاكمة العادلة وإطالة لأمد التقاضي وعرقلة لحقوق المتقاضين حملت المادة 14 من مشروع قانون التنظيم القضائي، المحال على لجنة العدل والتشريع، إلزامية ترجمة جميع الوثائق المدلى بها أمام القضاء إلى اللغة العربية، بواسطة ترجمان محلف، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. ما حملته المادة أثار نقاشات بشأنأكمل القراءة »
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