خاص
ما بعد الباك… الأولوية للتميز
جامعات خاصة ومعاهد عليا قبلة المتفوقين بمعدلات عليا في الباكلوريا تشكل مؤسسات التعليم العالي الخاص، وكليات الطب ومدارس المهندسين ومدارس التجارة والتسيير القبلة المفضلة للتلاميذ المتفوقين في امتحانات الباكلوريا، خاصة من ذوي التخصصات العلمية والتقنية. ويبقى الهاجس الذي يخيم على الأسر هو توجيه الأبناء نحو مؤسسات تضمن الحصول على دبلومأكمل القراءة »
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