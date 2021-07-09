الأولى
التحقيق في اختفاء أموال جامعة السلة
تستمع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط، اليوم (الجمعة)، إلى مسؤولين بأندية السلة، على خلفية شكاية وضعتها أندية السلة، لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، ضد ممثلين لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، بسبب إخفاء تقارير مالية بقيمة مليار و400 مليون. وعلمت “الصباح”، أن الشرطة القضائية فتحت الملف، بعد أن توصلت بتعليمات من النيابةأكمل القراءة »
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