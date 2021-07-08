حوادث
جريمة بشعة تستنفر أمن المحمدية
تحول خصام وشجار بين شابين، ليلة الاثنين الماضي، قرب حمام بحي النصر بالمحمدية، إلى عراك استعملت فيه عصي وأسلحة بيضاء وسب وشتم، قبل أن ينهيه واحد منهما بتوجيه مجموعة من الطعنات القاتلة لغريمه، لم تترك له أي فرصة في النجاة، ليلفظ أنفاسه بعد لحظات من وقوع الجريمة جراء نزيف حاد .أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا