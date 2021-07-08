حوادث
سقوط “فأر” وكالات القروض والأموال
اقتحم أربع مؤسسات عن طريق الحفر لتنفيذ السرقات ليلا انتهت الاثنين الماضي، فترة الحراسة النظرية التي أمرت بها النيابة العامة لدى استئنافية ورزازات، من أجل تعميق الأبحاث مع مشتبه فيه، دوخ المصالح الأمنية بالمدينة نفسها، نتيجة تعدد عمليات السطو على وكالات تحويل الأموال والقروض التي نفذها بنجاح وأسلوب متشابه. وأحالتأكمل القراءة »
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