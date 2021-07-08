الرياضة
ضجة بسبب تهديدات للحسوني
مشجعون اعتبروا الشريط تحريضا على العنف وطالبوا بمعاقبة صاحبه أثار شريط فيديو لأحد الأشخاص متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، جدلا كبيرا، بعدما هدد فيه اللاعب أيمن الحسوني بالقتل، بعد الديربي البيضاوي، الذي انتهى بفوز الوداد على الرجاء بهدفين لواحد. وتدوول الشريط على نطاق واسع، إذ أثار غضب الجماهير، التي اعتبرتهأكمل القراءة »
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