الصباح الفني
“دولاكروا” بمتحف محمد السادس
لوحات الفرنسي تعود إلى المغرب بعد 190 سنة قال مهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف إن احتضان متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر لمعرض “دولاكروا… ذكريات رحلة على المغرب” من سابع يوليوز الجاري إلى تاسع أكتوبر المقبل، يسمح باكتشاف الوجدانية، التي عاشها أوجين دولاكروا مع المغرب، موضحا أنه كان واحداأكمل القراءة »
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