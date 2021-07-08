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التوفيق يغلق المساجد في وجه السياسيين

منذ 3 دقائق
وزير الأوقاف يرسم خريطة طريق جديدة لتدبير الشأن الديني قبل الانتخابات رسم أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، على بعد أسابيع من إجراء الانتخابات، خريطة طريق جديدة، لتدبير الشأن الديني، وحياد المساجد وابتعادها عن أي صراع انتخابي. وحسب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فإن علاقة الديني بالسياسي تتم في إطار الاقتناعأكمل القراءة »


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