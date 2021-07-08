الرياضة
فينغر يدافع عن مونديال كل سنتين
قال إن دولا عديدة تشاهد كأس العالم ولا تشارك فيها جدد الفرنسي أرسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، دعمه لمقترحه القاضي بإقامة كأس العالم كل عامين، بدل أربع سنوات. وأكد المدرب السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، لمجلة “كيكر” الألمانية الرياضية، أن إقامة بطولة كأس العالمأكمل القراءة »
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