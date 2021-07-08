حوادث
تطورات في محاكمة ودادية سكنية
المحكمة قررت استدعاء الشهود للاستماع إليهم لكشف ملابسات القضية أجلت المحكمة الابتدائية ببني ملال، الأربعاء الماضي، النظر في ملف ديار الود السكنية ببوزنيقة، إلى غاية 28 من الشهر الجاري لإعداد دفاع أحد المشتكى بهم، واستدعاء الشهود. ويأتي قرار المحكمة، بعد أن تبين لهيأتها ضرورة حضور الشهود للاستئناس بشهاداتهم في ملف،أكمل القراءة »
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