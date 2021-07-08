الصباح الفني
قالوا
رزوق كتب المطرب المغربي نور الدين رزوق تدوينة على صفحته بفيسبوك قال فيها “لا تمدح الوجوه قبل أن تعاشر القلوب”. كيداري كتبت الممثلة جيهان كيداري تدوينة على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، جاء فيها ” لأنه إذا ابتسمنا فقط يمكننا أن ننسى كل مشاكلنا لبعض الوقت”. عكرود كتبت الممثلة سناء عكرودأكمل القراءة »
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