الأولى
سرقة صور الملك تقود منتخبا للقضاء
شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، في محاكمة أستاذ جامعي، رئيس سابق للجماعة الترابية “المساعدة”، بإقليم سيدي سليمان، رفقة موظف، بعدما جرى اتهامهما بسرقة تجهيزات جماعية، ضمنها ثلاث صور لجلالة الملك، وسطرت لهما قاضية التحقيق المتابعة بجريمتي اختلاس وتبديد أموال عمومية. وأرجأت الغرفةأكمل القراءة »
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