خاص
“شناقة” خربوا قطاع الدواجن
مربو الدجاج يعتبرون أنفسهم ضحايا إلى جانب المستهلكين مطالبين بوضع حد لفوضى التلاعب بالأسعار «ولينا مهددين بالحبس والسيزي»… “بعنا كاع الأملاك ديالنا غير باش ما نحطوش إدينا”، من بين العبارات التي حملتها صرخات عدد من مربي الدواجن الذين قالوا وهم يغالبون دموعهم، إنهم يتأسفون لحال إخوانهم المربين الذين دخلوا السجن،أكمل القراءة »
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