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الصباح الفني

انطلاق مهرجان “كان” بمشاركة مغربية

منذ 3 دقائق
انطلقت، أول أمس (الثلاثاء)، فعاليات الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان “كان” السينمائي، بمشاركة المغرب وإفريقيا الممثلة بقوة من خلال أربعة أفلام مختارة، منها اثنان ضمن المسابقة الرسمية: “علي صوتك” للمغربي نبيل عيوش، و”لينغي، الروابط المقدسة” للتشادي محمد صالح هارون. وحسب المركز السينمائي المغربي، فإن نبيل عيوش من خلال فيلمه الطويل “عليأكمل القراءة »


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