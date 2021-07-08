الصباح الفني
انطلاق مهرجان “كان” بمشاركة مغربية
انطلقت، أول أمس (الثلاثاء)، فعاليات الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان “كان” السينمائي، بمشاركة المغرب وإفريقيا الممثلة بقوة من خلال أربعة أفلام مختارة، منها اثنان ضمن المسابقة الرسمية: “علي صوتك” للمغربي نبيل عيوش، و”لينغي، الروابط المقدسة” للتشادي محمد صالح هارون. وحسب المركز السينمائي المغربي، فإن نبيل عيوش من خلال فيلمه الطويل “عليأكمل القراءة »
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