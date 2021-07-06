مندوبية التخطيط : استمرار انتعاش الطلب الداخلي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي يتوقع أن يواصل انتعاشه، خلال الفصل الثاني من 2021، وذلك للفصل الثاني على التوالي بعد تقلصه خلال السنة الفارطة.

وأوضحت المندوبية في موجزها الأخير للظرفية الاقتصادية برسم الفصل الثاني 2021 وتوقعات الفصل الثالث منه، أن نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ستعرف ارتفاعا يقدر ب 18,9٪، عوض 2,4+٪ في الفصل السابق.

وعزت المندوبية هذا التحول إلى تحسن نفقات استهلاك الأسر وخاصة من المواد المصنعة والغذائية وخدمات النقل والمطاعم والترفيه. كما سيحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا يناهز 5,3٪، خلال نفس الفترة، عوض 6,2+٪ في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية. في المقابل، تؤكد المندوبية، يرجح أن يواصل الاستثمار الخام تحسنه، ليحقق ارتفاعا يقدر ب 5,5٪، عوض 4,1٪ في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع ارتفاع الاستثمارات في المواد الصناعية و أنشطة البناء.