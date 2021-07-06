وطنية
توجيهات للوزراء باحترام الأمازيغية
جعلت حكومة الإسلاميين ملف الأمازيغية، على امتداد ولايتين حكوميتين، محطة أخيرة قبل الاستحقاقات الانتخابية، فكما أنهى بنكيران ولايته الحكومية بالإفراج عن القانون التنظيمي، سار العثماني على نهجه في جعل تفعيل الطابع الرسمي، آخر ملف ينهي به ولايته أيضا، على بعد أشهر قليلة على الاستحقاقات الانتخابية. ووجه العثماني دورية إلى وزيرأكمل القراءة »
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