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أمينة خليل راضية عن “خلي بالك من زيزي” أعربت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها بعد ردود الفعل عن تجربتها في مسلسل “خلي بالك من زيزي»، الذي سلط الضوء على مرضى فرط الحركة وتشتت الانتباه، مبينة أن شخصية «زيزي» من أصعب الشخصيات التي قدمتها في حياتها لعدة أسباب. وأضافت أمينة خليلأكمل القراءة »
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