حوادث
حجز 1800 أنبوب “سيليسيون” بطنجة
أوقفت عناصر الدائرة الأمنية الأولى بمنطقة أمن طنجة المدينة، مساء السبت الماضي، مشتبها فيهما يعتبران من بين أكبر مروجي مادة «السيليسيون» بالمدينة، وضبطتهما في حالة تلبس بترويج مادة اللصاق المخدر والخمور المهربة والكحول بدون ترخيص. وأفاد مصدر أمني، أن المعنيين، وهما في العشرينات من العمر، ألقي القبض عليهما بوسط السوق الشهيرأكمل القراءة »
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