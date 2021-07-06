الأولى
إعفاء مسؤولي مقاولات عمومية
قرر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية والإدارة، إنهاء مهام مسؤولين كبار، عن إدارة مقاولات استغلوها لعقود، وحولوا خزائنها إلى بقرة حلوب لفائدتهم، بينها مؤسسات عمومية لم تعقد مجالسها الإدارية منذ سنوات، لتدقيق ماليتها، ومدى تنفيذ برامجها التنموية، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. كما أبعد المسؤول الحكومي، وفق المصادر نفسها، كبارأكمل القراءة »
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