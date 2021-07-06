الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي لن يكون بإمكان فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، الاعتماد على خدمات يحيى جبران، خلال المباراة التي تجمعه بسريع وادي زم، لحساب الجولة 26 من البطولة، بسبب جمعه أربع بطاقات صفراء. وحصل جبران على البطاقة الرابعة خلال المباراة التي جمعت فريقه بالرجاء الرياضي، السبت الماضي، والتي انتهت بفوز الودادأكمل القراءة »
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