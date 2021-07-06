الصباح الفني
نحاس: التراث معادلة صعبة
كيف جاءت فكرة اشتغال الفنان سفيان نحاس على أغنية من الفن الشكوري؟ يأتي اشتغالي على أغنية من التراث الغنائي اليهودي المغربي في إطار العمل على إحيائه والنبش في ذاكرته. والفكرة راودتني منذ سنوات، لكنني حرصت أن أشتغل عليها بدقة أكثر، سيما أن كثيرا من الفنانين أعادوا أغاني قديمة، لكن تجاربهمأكمل القراءة »
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