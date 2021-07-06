أسواق
جديد “إيتيل” بـ799 درهما
أطلقت شركة “إيتيل”، إحدى أكبر مصنعي وموردي الهواتف الذكية في منطقة إفريقيا وآسيا، هاتفها الذكي الجديد “إيتيل بي 37” بالمغرب. وهو الهاتف الذي يتميز بالكثير من المرونة والخصائص الممتعة والعملية وسهلة الاستعمال، فهو مزود ببطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، تتمتع بقدرات عالية جدا ويمكن إعادة شحنها بالكامل في غضونأكمل القراءة »
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