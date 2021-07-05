الأولى
زوجة زعيم “بوليساريو” آخر أوراق لبيشير
دفعها إلى ممارسة بعض الوصاية على القصر الأصفر بعد فشلها في فرض وجودها سياسيا بقلم: الفاضل الرقيبي يقول المثل الإيطالي الشهير إن “أسهل طريقة لتلقي الشرطة القبض على تجار المخدرات هي أن يكونوا في فراش المومسات”. ولعل هذا المثل ينطبق بحذافيره على مجموعة واسعة من قيادات تنظيم “بوليساريو”، التي توزعتأكمل القراءة »
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