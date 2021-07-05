حوادث
إيقاف مبحوث عنه بالعروي
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بالعروي، بإقليم الناظور الجمعة الماضي، من إيقاف شخص مبحوث عنه من أجل ارتكابه جنايات وجنح تتعلق بالسرقة والسطو. وأكد مصدر مطلع، أن المعني بالأمر البالغ من العمر 30 عاما، تم إيقافه قرب مكان إقامته بدوار ” الدويرية “، مضيفا أن العملية قادها قائدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا