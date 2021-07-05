الصباح الفني
توزري: لا حياة دون قراءة ومسرح
كيف انبثقت لديك فكرة تقديم فقرة ثقافية بـ “أطلانتيك”؟ في إذاعة “أطلانتيك” نسعى، دائما، إلى الانفتاح على آراء المستمعين، ونحرص على تجديد برامج الإذاعة، بناء على الخط التحريري، وحين كانت إدارة الإذاعة بتشارك مع هيأة التحرير بصدد وضع تصور لبرنامج جديد، اقترح عدد من الزملاء برامج متنوعة جديدة، تهم القطاعأكمل القراءة »
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