حوادث
التحقيق في أسباب وفاة حارس أمن بفاس
أمرت النيابة العامة بفاس، بتشريح جثة أربعيني عثر عليها صباح أول أمس (السبت)، طافية بحقينة سد الكعدة بحي عوينات الحجاج بمقاطعة سايس، بعد ثلاثة أيام من اختفائه في ظروف غامضة، قبل نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني، ومواراتها الثرى بمقبرة الحي بعد استكمال الإجراءات. وكلفت الشرطة القضائية بالتحقيق في ظروفأكمل القراءة »
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