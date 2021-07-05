وطنية
أطر صحية تقاطع مراكز التلقيح
لم تتمكن وزارة الصحة من ضبط الإيقاع في صفوف مهنيي الصحة، إذ لا يمر أسبوع واحد، دون أن تثير غضبهم، فبعد ما وصفه المهنيون بـ «فرقعة تثمين المجهودات»، انتشر سخط عارم بينهم مجددا، بعد عزم الوزارة دفعهم للعمل طيلة أيام الأسبوع، داخل مراكز التلقيح. وانتفضت ست نقابات مهنية في قطاعأكمل القراءة »
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