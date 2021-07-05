الرياضة
عرض قطري لهداف الزمامرة
توصل المهاجم الغابوني في صفوف نهضة الزمامرة عبدو دجاميلو أتشاباو، بعرض رسمي من فريق يمارس في الدوري القطري. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن وكيل لاعبين مغربيا أجرى اتصالا مع اللاعب، وعرض عليه الانتقال إلى الدوري القطري، فوافق على الفور. وأفاد مصدر مسؤول أن اللاعب، الذي أحرز سبعة أهداف هذاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا