حوادث
20 سنة لعصابة الفدية بالجديدة
تمت متابعة المتهمين بالاختطاف والاحتجاز وتعذيب شخص والسرقة الموصوفة واستهلاك المخدرات خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، الأرٍبعاء الماضي، الحكم الصادر ابتدائيا في حق متهمين يتحدران من سيدي إسماعيل، وحكمت على كل واحد منهما ب 10 سنوات سجنا نافذا، بعدما سبق لهما أن أدينا ابتدائيا ب 25 سنة سجنا نافذاأكمل القراءة »
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