الصباح الفني
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حامل تشارك في ألعاب القوى قررت امرأة حامل في الشهر الخامس، أن تتحدى الجميع وتشارك في سباق ألعاب القوى. واحتلت العداءة الأمريكية ليندسي فلاك المركز الأخير في سباق 800 متر في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو. وقالت العداءة إنها كانت تفكر في الحمل والإنجاب وتكوين أسرة، ولكنها قبل ذلك وضعت لنفسهاأكمل القراءة »
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