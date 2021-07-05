اذاعة وتلفزيون
باعدي كاتبة وبطلة “المكاتيب”
قالت إن الفيلم لصالح “الأولى” يكشف معاناة فئة من المغربيات خاضت الممثلة سعيدة باعدي، مرة أخرى، تجربة جديدة في مجال كتابة السيناريو، إذ أشرفت على كتابة سيناريو فيلم تلفزيوني جديد يحمل عنوان “مكاتيب” لصالح القناة “الأولى”. وقالت باعدي في حديثها مع “الصباح”، إن الفيلم الذي تكلف بإخراجه حميد باسكيط، صورتأكمل القراءة »
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