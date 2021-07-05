الرياضة
صدمة بـ “الكاك” بعد رباعية الكوكب
الفريق بات مهددا بالنزول إلى الهواة تلقى النادي القنيطري صدمة قوية، بعد خسارة ثقيلة أمام الكوكب المراكشي بأربعة أهداف لواحد في المباراة، التي جمعتهما، الجمعة الماضي، بالملعب الكبير في مراكش، لحساب الدورة 29 من منافسات بطولة القسم الثاني. وتعيش مكونات الفريق القنيطري حالة استنفار قصوى، بعد الخسارة المذلة أمام الكوكبأكمل القراءة »
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