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الوكيلي يكتب عن “أنثروبولوجيا الشفاء”
صدر حديثا عن المركز الثقافي للكتاب، مؤلف بعنوان “أنثروبولوجيا الشفاء.. الرقية الشرعية وصراع أنماط التدين”، الذي أعده يونس الوكيلي، أستاذ علم الاجتماع بالمعهد الجامعي للبحث العلمي، متخصص في سوسيولوجيا الإسلام ويشتغل، أيضا، حول أنثروبولوجيا الصحة والمرض. ويدرس هذا الكتاب ظاهرة “الرقية الشرعية” بوصفها ممارسة دينية مرتكزا على الأنثروبولوجيا الطبية التيأكمل القراءة »
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