مقال إعلاني: لأول مرة في التاريخ.. الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتصدر انتخابات القطاع الخاص

أول مركزية نقابية تابعة لحزب سياسي في انتخابات مندوبي الموظفين والمأجورين بالقطاعين العام والخاص

حقق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فوزا كاسحا وغير مسبوق في انتخابات ممثلي الموظفين والمأجورين بالقطاعين العام والخاص، التي شهدتها بلادنا خلال الفترة الممتدة ما بين 10 و 20 يونيو 2021، حيث تبوأ لأول مرة في تاريخه، المرتبة الأولى في انتخابات مندوبي الأجراء بالقطاع الخاص بزيادة أكثر من 60% بالمقارنة مع انتخابات 2015، إلى جانب تصدره للمشهد النقابي كأول مركزية نقابية تابعة لحزب سياسي في هذا الاستحقاق الانتخابي بالقطاعين العام والخاص، فضلا عن إحرازه لتقدم كبير في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالمقارنة مع الانتخابات السابقة.

وبهذه المناسبة، عبر الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال عن تهنئته للاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة الأخ النعم ميارة على هذا النجاح الباهر، مؤكدا على أن هذه النتائج التي أحرز عليها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تبرز أن الطبقة الشغيلة والطبقة المتوسطة، قد وضعوا ثقتهم في نقابة حزب الاستقلال. تقديرا منهم لحضورها الميداني وقوتها التأطيرية وترافعها عن الحقوق المشروعة للطبقة الشغيلة ودفاعها المستميت عن الأوضاع المعيشية للأجراء والموظفين على حد سواء، وتعزيز حمايتهم الاجتماعية وتقوية قدرتهم الشرائية، وتوفير شروط العمل اللائق والكريم لهم.

الاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM