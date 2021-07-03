حوادث
تفكيك شبكة “الحريك” بالصخيرات
فككت عناصر الدرك الملكي الصخيرات الشاطئ، أول أمس (الخميس)، شبكة للهجرة السرية «الحريك»، وأوقفت ستة مرشحين، نقلوا إلى مقر التحقيق للبحث معهم. وأوضح مصدر «الصباح» أن معلومات توصل بها مسؤول بالمركز، تفيد أن هناك تحركات مشبوهة لغرباء بضفاف «وادي إيكم»، لينتقل فريق دركي ويوقف الأظناء، فتبين أنهم كانوا ينتظرون قدومأكمل القراءة »
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