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بؤر وبائية بفنادق الحجر

منذ ساعتين
اكتشاف إصابات عديدة في صفوف محجورين وأغلبهم يخرجون ويدخلون دون رقيب علمت “الصباح” أن الحجر الفندقي بالنسبة إلى أبناء الجالية والسائحين المقيمين في البلدان المصنفة ضمن اللائحة “ب”، يعرف العديد من الاختلالات، التي جعلت من بعض المؤسسات الفندقية المسموح لها باستقبال المحجورين، بؤرا وبائية بامتياز. وحسب شهادات حصلت عليها “الصباح”،أكمل القراءة »


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