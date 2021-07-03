الرياضة
“الماص” يوقف أربعة لاعبين
أوقف المغرب الفاسي لكرة القدم لاعبيه محمد أمين البورقادي وعبد العظيم خضروف و ياسين واكيلي وأنس عزيم، على هامش حصة أول أمس (الخميس)، بالملعب الملحق التابع للمركب الرياضي. وتسلم البورقادي وخضروف وواكيلي وثيقة موقعة من إدارة الفريق تخبرهم بنهاية عقودهم، فيما ألحق أنس عزيم المستمر عقده لموسم إضافي، بفئة الأمل.أكمل القراءة »
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