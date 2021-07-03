وطنية
معدل نمو في حدود 1 في المائة
لم يتجاوز معدل النمو 1 في المائة، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مسجلا شبه ركود، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية التي سجل خلالها معدلا في حدود 0.9 في المائة. وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط هذا التحسن الطفيف إلى الارتفاع القوي للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي، إذ ارتفعت القيمة المضافة الفلاحيةأكمل القراءة »
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