حوادث
إحباط عملية دولية لتهريب مخدرات
تمكنت عناصر أمنية تابعة للدرك البحري بالناظور، الثلاثاء الماضي، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات، على متن زورق سريع، انطلاقا من سواحل جماعة قرية أركمان التي تبعد عن مدينة الناظور بحوالي 30 كيلومترا. وأفادت مصادر مطلعة، أن عناصر الدرك البحري رصدت القارب، الذي كان محملا بكمية مهمة من مخدر الشيراأكمل القراءة »
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