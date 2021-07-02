الصباح الفني
صفحة إسرائيلية خاصة بالمغرب على “فيسبوك”
أطلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، صفحة تابعة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحت عنوان “إسرائيل في المغرب”، وهي الصفحة التي أرادت من خلالها تعزيز التواصل والحوار بين الشعبين الإسرائيلي والمغربي، وتعميق مشاعر الود والتقارب والتفاهم بينهما، حسب ما أعلنت عنه صفحة “إسرائيل تتكلم العربية” على الموقع الأزرق، التابعة للخارجية الإسرائيلية.أكمل القراءة »
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