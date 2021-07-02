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حوادث

ترويج مخدرات يطيح بستينية

منذ دقيقتين
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة ، أخيرا، لأنشطة إجرامية لستينية متورطة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالمدينة وضواحيها. وحسب مصادر “الصباح”، ساهمت معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إيقاف واعتقال المتهمة البالغة من العمر 63 سنة، التي تعتبر من ذوي السوابق القضائية في قضاياأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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