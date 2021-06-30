المصادقة على عدد من الاتفاقيات بمجلس جماعة بني ملال

صادق مجلس جماعة بني ملال خلال دورته الاستثنائية المنعقدة، أمس (الثلاثاء)، على عدد من الاتفاقيات والقرارات.

وصوت أعضاء المجلس بالإجماع خلال هذه الدورة الاستثنائية على اتفاقية شراكة لتمويل إنجاز البرنامج التكميلي المتعلق بمعالجة البنايات المهددة بالانهيار بالمدينة العتيقة لبني ملال، مع تأهيلها ورد الاعتبار إليها. كما صادقوا على تعديل دفتر التحملات الخاص بكراء مقهى بالسويقة النموذجية (تمكنونت)، وعلى الأثمان التي حددتها اللجنة الإدارية للتقويم من أجل تعويض بعض أرباب العقارات التي شملتها المنفعة العامة بالمدينة.

وتم أيضا التصويت بالإجماع على مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية الاستشارة القانونية والدفاع عن المصالح القضائية للجماعة أمام المحاكم المغربية بين جماعة بني ملال والأستاذ عبد الرحيم جيكي.