الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي محور دورة تكوينية بالحسيمة

نظمت جمعية المرأة للتنمية والتضامن، أمس (الثلاثاء) بالحسيمة، أشغال دورة تكوينية حول موضوع الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي بمقر فرع الاتحاد الوطني لنساء المغرب بالحسيمة.

وتندرج هذه الدورة التكوينية، التي احتضنها نادي سيدي عابد بالحسيمة، في اطار مشروع من أجل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي دامجة لقيم النوع والمساواة.

وأوضحت حنان الفقيري، رئيسة جمعية المرأة للتنمية والتضامن، أن المشروع يهدف أساسا الى إدماج بعد النوع في برامج عمل الهيئات والجمعيات الشريكة، وهو ما سيترجم الى أراء استشارية تستجيب وتستحضر النوع الاجتماعي أثناء بلورة المشاريع والميزانيات.

وتابعت المتحدثة أن المبادرة تستهدف خمس جماعات في إقليم الحسيمة، ويتعلق الأمر بامرابطن وآيت يوسف وعلي وشقران وأربعاء تاوريرت وآيت قمرة، مذكرة بأنها تأتي ضمن مشروع من أجل جعل هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي دامجة لقيم النوع والمساواة والممول من طرف الصندوق الاوروبي للديمقراطية.

كما تطرقت الدورة التكوينية إلى التعريف بمفاهيم الميزانية والنوع الاجتماعي ثم الى المراحل التي تمر منها اعداد الميزانية و كيفية قراءة الميزانية من زاوية النوع.

وتناولت الدورة محاور مهمة من أبرزها المستجدات القانونية وأهمية إدماج النوع الاجتماعي في ميزانية الجماعة، والمراحل الاساسية لإدماج النوع في الميزانية، والعناصر المتحكمة في اعداد ميزانية الجماعة، وتحليل الميزانية حسب النوع الاجتماعي، والشروط الناجعة لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والميزانية.